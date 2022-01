Molenbeek : le café de La Rue lance un appel aux dons alors que sa façade menace de s’effondrer

Comment en est-on arrivé là ?

Les problèmes de stabilité ne datent pas d’hier, mais ils se sont aggravés avec le temps. A l’origine la construction d’un bâtiment juste à côté. " Je ne dis pas que ce sont les voisins, surtout pas. C’est sûrement l’architecte ou l’entrepreneur. En tout cas, ça a été mal fait. En fait ce qu’ils ont fait, c’est qu’ils ont creusé en dessous du mur mitoyen à hauteur d’homme. Et puis notre maison ne reposait plus sur rien. Et sur ce " rien ", ils ont construit leur maison. C’est à ce moment que les fissures sont apparues et ça a été de mal en pis avec les années ".

Les assurances ne sont jamais intervenues jusqu’ici. Une procédure en justice est en cours. D’où cet appel au don, qu’elle lance aujourd’hui. " C’est pour trouver des sous pour commencer les travaux estimés à 74 mille euros. Parce que je ne sais pas si je ne serai jamais remboursé de quoi que ce soit et cet argent je ne l’ai pas et banques ne veulent pas me le prêter ".

Marie-Noëlle Doutreluingne n’est en tout cas pas prête à abandonner son café dans ce triste état. " Personnellement j’ai envie de recommencer et je sens que les gens qui connaissent l’endroit sont vraiment tristes. Non, non, non, il faut que ça continue. On va se battre ".