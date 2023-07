Molenbeek : l’échevin Vooruit Jef Van Damme quitte la politique

A Molenbeek, l’échevin Jef Van Damme, en charge notamment des Travaux publics et des affaires néerlandophones quitte la vie politique.

Sur ses réseaux sociaux, celui qui est membre de Vooruit annonce qu’après "presque 20 ans d’engagement politique, j’entame, à partir du 1er septembre, une nouvelle vie en tant que fonctionnaire dirigeant de la Commission communautaire flamande (VGC). Un défi fantastique et passionnant, mais aussi un départ qui me fait mal au cœur".

Jef Van Damme, né à Gand et ayant grandi à Lokeren, a effectué l’essentiel de sa carrière politique à Bruxelles. D’abord comme collaborateur de cabinet auprès de Pascal Smet, alors ministre régional de la Mobilité. Après les communales de 2006 et jusqu’en 2012, Jef Van Damme devient échevin à Molenbeek, sous le mayorat de Philippe Moureaux. Il a également été député bruxellois pendant dix ans, de 2009 à 2019. C’est cette année-là, cette fois sous le mayorat de Catherine Moureaux, qu’il redevient échevin.

"Depuis 2006, j’ai pu contribuer à la construction d’un Molenbeek meilleur : une commune avec un enseignement de qualité et des crèches pour tous.tes, avec plus d’espaces verts et plus d’espace pour les piéton.ne.s et les cyclistes", écrit le mandataire sur ses comptes Instagram et Facebook. "J’ai eu le privilège de travailler avec de nombreuses personnes formidables, notamment le personnel de l’administration communale."

"Nous perdons une personne de convictions et un bosseur hors-pair", a réagi Khalil Boufraquech, président du PS de Molenbeek.

Il y a quelques jours, c’est l’échevine Vooruit Elke Roex à Anderlecht qui décidait également de quitter la vie politique pour diriger une ferme pédagogique à Dilbeek. Celle-ci était mandataire depuis 20 ans.

"Nous représentons une autre génération et il faut laisser la place aux jeunes", explique Jef Van Damme à la RTBF. "J’avais besoin de relever un autre challenge. Je le ferai en septembre, soit un an avant les élections communales."

Celle ou celui qui succédera à Jef Van Damme à Molenbeek jusqu'aux élections d'octobre 2024 devrait être connu cette semaine. Les noms des conseillères communales Saliha Rais et Tania Dekens circulent à ce stade.