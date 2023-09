Molenbeek : des citoyens et des policiers réunis sur les planches de théâtre

Sur la scène d’une petite salle de théâtre de Molenbeek, policiers, citoyens et personnel du théâtre se mélangent.

Pendant une semaine, ils et elles sont une dizaine à participer à un projet pilote tout droit importé de New-York. Le but est de rapprocher policiers et citoyens grâce au théâtre. Les ateliers sont animés conjointement par la troupe molenbeekoise Ras El Hanout et par les comédiens américains à la base du projet.

Ce matin l’exercice est la suivant : policiers et citoyens se mettent en duo. Ils ont chacune trois minutes, puis deux, puis trente secondes pour raconter l’histoire de leur vie à leur binôme. Par la suite, ils devront chacun raconter l’histoire de l’autre au groupe rassemblé.

"Le mot-clé, c’est understand", explique Océane Lestage, chargée de médiation culturelle à la compagnie de théâtre Ras El Hanout. "A partir du moment où on comprend mieux l’autre, entre citoyen et policier, comment il nous voit, pourquoi il nous voit comme ça et par quoi il est passé dans sa vie, alors là on va changer notre manière de communiquer. Et tout cela, ça passe par des exercices de théâtre. Parfois on chante, parfois on danse, ça peut paraître étrange vu de l’extérieur, mais finalement, ça crée une cohésion qui est assez intéressante et ça crée des conversations qui sont vraiment nécessaires."

Parmi les policiers et policière participants, il y a Nils, qui travaille à la zone Bruxelles-Ouest : "Le but de cet atelier, c’est qu’entre policiers et citoyens, on puisse utiliser les expériences que l’on vit cette semaine et les outils que l’on apprend pour mieux communiquer et travailler ensemble. Dans la police, on utilise souvent l’expression 'one team', ce qui signifie qu’on a besoin de tout le monde pour avancer et remplir nos missions."

Durant cette semaine d’atelier, les exercices de théâtre alternent avec des discussions de groupes plus profondes. La formule agit depuis 2015 à New York. "En fait, on s’est rendu compte que le théâtre est l’outil parfait pour améliorer les compétences de communication dont nous avons besoin entre êtres humains", explique Terry Greiss, comédien américain à la base du projet. "Cela aide aussi à révéler notre humanité parce qu’on commence à se raconter des histoires les uns les autres. Et quand on t’oblige à raconter l’histoire de quelqu’un d’autre, tu commences à voir le monde à travers ses yeux."

Cette semaine d’atelier se terminera à 18 heures ce vendredi par une représentation publique et une discussion au centre culturel l’épicerie, à Molenbeek.