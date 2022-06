Molenbeek : avec des containers de police, les rues seront plus sûres ?

Le débat se termine à Ostende avec Roger : "Si un jour, ces containers existent et qu’un policier rentre dedans, les dealers le sauront directement. Tout le monde sera prévenu et il ne se passera rien. Je suis né à Molenbeek, j’y suis resté 40 ans et quand j’ai vu que ça commençait à mal tourner, je suis parti avec ma famille pour être tranquille. C’était une commune agréable avant, mais maintenant, c’est indescriptible et on laisse tout faire."

Nous vous invitons à poursuivre le débat sur notre page Facebook "C’est vous qui le dites" et à revoir l’émission sur Auvio. Nous vous donnons rendez-vous du lundi au vendredi de 9h à 10h30 sur VivaCité et La Une pour trois nouveaux débats.