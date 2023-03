Molenbeek a pris en charge 168 demandeurs d’asile qui campaient en bordure du canal

L’opération a mobilisé une centaine de personnes au total : des fonctionnaires de la commune et de la Région bruxelloise, de la police, de la Stib, de Fedasil, du centre sportif molenbeekois mis à disposition et du personnel médical. "La vocation de ce dispositif était de reloger avec dignité les personnes qui étaient sur le pont cette semaine. C’est la fin de l’opération", a conclu Catherine Moureaux, qui n’envisage pas de "rallonges". "Il faut rétablir la sécurité" sur le pont et ses alentours. "Nous avons donné la chance à tous ceux qui étaient sur le pont de rejoindre des structures d’accueil", souligne-t-elle.