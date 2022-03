Molécule nous raconte la création de son album dans le phare hanté de Tévennec

Salut Molécule ! Produire un album dans un lieu hanté comme celui-ci, ce n’est pas commun. Quelle a été ta démarche ? Comment as-tu entendu parler du phare de Tévennec ?

Le phare de Tévennec est en face de la pointe du Raz, tout à l’ouest de la Bretagne dans la mer d’Iroise. C’est une mer dans laquelle j’ai un peu navigué et un endroit qui m’a toujours un peu fasciné. Il s’agit de la seule maison phare du littoral français, qui a la forme d’une petite chapelle sur un rocher, dans une zone très dangereuse car il y a beaucoup de courants et de tempêtes. L’endroit m’a toujours attiré suite aux légendes qu’on raconte à son sujet, notamment le fait que les gardiens de phares devenaient fous parce qu’ils entendaient des voix. Des plongeurs se sont aperçus que le rocher sur lequel il était construit est creux et que les vagues qui le frappent créent des résonances qui étaient sans doute à l’origine de ces hallucinations auditives. Tout était réuni pour moi, la vue d’une part, puis cet historique sonore et mystique.

L’idée, c’était de goûter à cette atmosphère spéciale ?

Je voulais enquêter sur ces légendes, sur ces voix, sur ce côté habité… Me rendre compte de ce que ça fait d’être sur ce phare pendant plusieurs jours, d’écouter l’atmosphère qui y règne, les énergies. Je suis parti là-bas avec tous mes instruments, mes micros. J’ai fait des prises de son et j’ai composé l’album sur place.

Qu’est-ce que tu as ressenti sur place ?

On ressent des sensations assez étranges. On entend des phénomènes acoustiques très particuliers qui peuvent un peu donner le vertige. Il y a une atmosphère très spéciale, on sent que c’est un lieu de passage entre la vie et la mort, c’est un endroit où il y a eu beaucoup de drames, de naufrages, de morts de gardiens assez inexpliquées… C’est un lieu très particulier, inhabité depuis 1910 et qui est resté dans son jus et qui est d’ailleurs en train de se délabrer.