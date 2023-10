Molécule fait revivre la French Touch et l’emmène à Kingston dans son nouvel album

Salut Molécule ! Après ton album Tévennec, enregistré dans un phare hanté et très ambient dans sa sonorité, tu as donc décidé de faire un grand écart pour sortir un projet très club ?

Molécule : Hello ! En effet. Tévennec, c’était un album concept né d’une opportunité. C’est pour ça que ce n’est sorti qu’en vinyle et que ça reste très très confidentiel. Ce que je me suis dit, un peu en rigolant au fond de moi, c’est qu’après la tempête (Tévennec) et le silence polaire (-22,7°), j'avais bien le droit à un peu de soleil et de chaleur. C’est sûr que je prends un peu le contre-pied de ces aventures glaciales avec cet album. Mais voilà, j’avais besoin de recharger les batteries et d’aller vers quelque chose d’un peu moins cérébral et de plus instinctif.

Et au final, avec cet album, tu continues à explorer tes deux passions qui sont le monde et l’autre la musique électronique.

Molécule : Oui, tout à fait. Et puis c’est aussi un album hommage à la Jamaïque, au son des sorciers du dub jamaïcain qui sont une de mes influences premières dans tout mon travail. D’utiliser le son, les enregistrements que je peux faire dans mes aventures comme une matière, que je passe après dans des dans des traitements d’égalisation, de dynamique, d’écho, de réverb. Ça, je l’ai appris grâce à King Tubby, grâce à Lee 'Scratch' Perry, grâce à ces ingénieurs du son jamaïcains. Ces gars-là, en fait, ce sont les premiers à avoir fait en sorte que les ingénieurs du son soient devenus des artistes et aient utilisé le son comme matière. Et ça, c’est vraiment quelque chose de fondamental pour moi. Donc d’aller sur les traces de ces gens-là et de collaborer avec des voix légendaires, c’est quelque chose dont j’avais terriblement envie et qui fait sens dans mon parcours puisque je viens vraiment de là.