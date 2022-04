MOlecular Solar Thermal : un dispositif de stockage de l’énergie solaire sous forme liquide révolutionnaire

La technologie MOST a été développée sur base notamment d’une molécule spécialement créée à base de carbone, d’hydrogène et d’azote. Lorsqu’elle est frappée par la lumière du soleil, la molécule change de forme pour devenir un isomère riche en énergie, "une molécule composée des mêmes atomes mais arrangés ensemble de manière différente". Ce qui peut faire la différence avec les systèmes actuels c’est que cet isomère peut ensuite être stocké sous forme liquide pour être ensuite transformée en électricité (jusqu’à des années plus tard).

"L’appareil a généré de l’électricité en continu, pour la première fois, pendant plus de 25 minutes", expliquent les chercheurs. "Nos résultats démontrent qu’un tel système de production d’énergie thermique moléculaire a un potentiel élevé pour stocker et transférer l’énergie solaire en électricité et est donc potentiellement indépendant des restrictions géographiques."

Si les résultats sont encourageants, il faudra encore pas mal de recherche pour permettre l’utilisation à grande échelle de ce nouveau système de stockage d’énergie.