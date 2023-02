Moldavie : le nouveau gouvernement pro-européen entériné au Parlement

Le gouvernement moldave formé par le nouveau Premier ministre pro-européen Dorin Recean a été approuvé jeudi par le Parlement, dans un contexte de crise énergétique et de tensions avec Moscou.

Alors que les débats se déroulaient dans l’hémicycle, la police des frontières a découvert dans le nord du pays des débris de missile "provenant des attaques aériennes russes" contre l’Ukraine voisine, selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

C’est la quatrième fois depuis le début de l’invasion russe que ce type d’incident survient dans cette ex-république soviétique de 2,6 millions d’habitants, secouée par les crises. Le territoire avait aussi été survolé par un missile russe la semaine dernière.

L’exécutif a dû être remanié après la démission vendredi de sa cheffe Natalia Gavrilita, en poste depuis 18 mois. Elle avait justifié sa décision par un "manque de soutien" dans le pays. Dorin Recean, ancien ministre de l’Intérieur de 48 ans et conseiller présidentiel en matière de Défense, a été nommé dans la foulée pour lui succéder. Il a choisi la continuité et conservé la majorité de l’ancienne équipe, dont le ministre des Affaires étrangères, Nicu Popescu, et le ministre du Développement économique, Dumitru Alaiba.