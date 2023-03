Moldavie : des milliers de personnes manifestent contre la hausse des prix du gaz

Des milliers de personnes sont descendues dimanche dans les rues en Moldavie pour protester contre la hausse des prix du gaz dans cette ex-république soviétique et le gouvernement pro-européen.

Nombre de ménages sont acculés financièrement et ne peuvent faire face à leurs factures énergétiques. La gronde sociale a débuté en février. Les protestataires réclament au gouvernement que l’État règle ces factures pour les mois d’hiver.

La guerre en Ukraine

Aux cris de "Nous sommes le peuple", les manifestants ont aussi accusé le gouvernement, soutenu par l’Occident, de ne pas être préparé à un éventuel débordement de la guerre en Ukraine dans leur pays, qui partage la majorité de ses frontières avec l’Ukraine.

Dans la capitale Chisinau, des bagarres ont éclaté entre des manifestants et la police, menant à l’interpellation de plus de 50 personnes, selon le portail d’information Unimedia, qui a filmé certaines interpellations. La dirigeante intérimaire du parti d’opposition Sor, de droite nationaliste russophile, Marina Tauber a accusé la police de violences et d’avoir entravé l’accès des manifestants à la ville en bloquant les routes.