Moldavie : Andreï Tchmil, coureur cycliste - fabricant de vélo et Nicolas Wieërs, organisateur du Balkan Trafik Festival

Les Belges du Bout du monde nous emmènent en Moldavie, ancienne république soviétique nichée entre l’Ukraine et la Roumanie, un pays qui avait inspiré Hergé pour les aventures de Tintin en Syldavie. S’il n’a pas (encore) décroché le Sceptre d’Ottokar, Andreï Tchmil, l’ex-champion cycliste y est devenu ministre des sports et patron de sa fabrique de vélos. Nicolas Wieërs habite aussi la capitale moldave, il est réalisateur de documentaires et producteur du festival Balkan Trafik. Nous entrerons aussi en contact avec Armand Marchant, un jeune skieur belge qui est parvenu à se qualifier pour les Jeux Olympiques de Pékin après un grave accident survenu en 2017 et, notre journaliste, Anne Pollard, va nous présenter Zara Rutherford, une jeune belgo-britannique qui vient de terminer le tour du monde en ULM et en solitaire à l’âge de 19 ans, et qui débutera prochainement son cursus d’ingénieur.