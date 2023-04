"Molar City", le paradis dentaire mexicain qui appâte les Américains

Les programmes publics comme Medicaid ne couvrent pas systématiquement toutes les formes de soins dentaires et ceux-ci dépendent généralement de polices d'assurances privées, liées au bon vouloir des employeurs.

Pour beaucoup, l'assurance ne couvre souvent "pas grand-chose, à peine 1000 dollars par an", résume David Barry, un retraité qui a fait trois heures de route depuis l'Arizona. De quoi financer "une couronne ou quelque chose comme ça. Mais pour quelque chose de majeur, ce n'est pas l'idéal".

Âgé de 64 ans, cet Américain se fait soigner à Los Algodones depuis plus de dix ans. La première fois, il avait besoin d'implants et a atterri là sur le conseil d'un ami. "A l'époque, mon dentiste m'avait demandé environ 35.000 dollars", se souvient-il. "Ici, j'ai dû payer entre 6 et 8000 dollars."