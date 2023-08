Moises Caicedo, passé par le Beerschot, s’apprête à devenir le transfert le plus cher de l’histoire de la Premier League

D’après les médias britanniques, l’Equatorien, passé par le Beerschot entre 2021 et 2022, devrait bel et bien rejoindre les troupes de Jürgen Klopp puisque les Reds et les Mouettes ont trouvé un accord pour un montant record.

Après une saison compliquée, Liverpool a déjà déboursé plus de cent millions d’euros en recrutant Dominik Szoboszlai et Alexis Mac Allister (lui aussi en provenance de Brighton). Le joueur formé à Independiente del Valle deviendrait ainsi le joueur le plus cher de l’histoire de la Premier League, quelques semaines seulement après le transfert record de Declan Rice, parti à Arsenal en provenance de West Ham.

Ce transfert pourrait avoir une incidence indirecte sur l’avenir de Romeo Lavia, qui était également proche de Liverpool. Chelsea a effectivement déjà fait une offre à 55 millions d’euros et pourrait finalement s’offrir les services du Diable.