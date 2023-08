Moises Caicedo, passé par le Beerschot, pourrait devenir le transfert le plus cher de l’histoire de la Premier League

Un ancien joueur de notre championnat est sur le point de marquer l’histoire puisque Moises Caicedo pourrait devenir le joueur le plus cher de l'histoire de la Premier League. Cité à Liverpool pour environ 127 millions d’euros, le joueur de 21 ans pourrait finalement débarquer à Chelsea.

D’après les médias britanniques, l’Equatorien, passé par le Beerschot entre 2021 et 2022, devait bel et bien rejoindre les troupes de Jürgen Klopp puisque les Reds et les Mouettes ont trouvé un accord pour un montant record. "Je peux confirmer que nous avons un accord avec Brighton", a déclaré le tacticien allemand ce vendredi. Mais le joueur a affirmé qu'il voulait à tout prix rejoindre les Blues, d'après Fabrizio Romano.

Le joueur formé à Independiente del Valle deviendrait ainsi le joueur le plus cher de l’histoire de la Premier League, quelques semaines seulement après le transfert record de Declan Rice, parti à Arsenal en provenance de West Ham

Ce transfert pourrait avoir une incidence indirecte sur l’avenir de Romeo Lavia, qui était également proche des deux clubs. Ce nouvel épisode pourrait renvoyer le Diable vers Liverpool, alors que son avenir semblait se dessiner à Londres.