Moise Mann, à la recherche de pierres précieuses au Sri Lanka

On vous emmène à présent au Sri Lanka à la recherche de pierres précieuses. Moise Mann est un artisan joaillier de renom. C’est sur cette perle de l’océan Indien qu’il se rend deux fois par an pour y dénicher les plus beaux saphirs. Cette fois, 4 étudiants en gemmologies ont eu le privilège d’emboiter ses pas. Une aventure hors du commun que nous comptent Marie-Hélène Vanderborght et Frédéric Riche