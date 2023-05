Mois sans tabac : comment réussir à arrêter de fumer ?

Arrêter de fumer est quelque chose de très difficile, cela nécessite un accompagnement à long terme. Un arrêt tabagique peut prendre jusqu’à un an. Le docteur Charlotte conseille d’arrêter progressivement, en se mettant des objectifs simples et une deadline de fin.

Prendre conscience des différents obstacles et trouver des solutions pour les éviter est aussi un pas dans la bonne direction (ex : vous fumez toujours en attendant le bus ou en présence de telle personne, etc.).

Le docteur Charlotte note l’importance de se concentrer sur le positif.

La racine de Kudzu et les huiles essentielles peuvent aussi vous aider à surmonter vos faiblesses et à ne pas craquer.