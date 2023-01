Mois sans alcool : par quoi le remplacer ?

Les mois sans alcool comme le Dry January ou la Tournée Minérale ont comme but de nous conscientiser sur notre consommation d’alcool. Chantal van der Brempt, nutritionniste, donne quelques idées pour nous faciliter la tâche dans le 6/8.

Les kéfirs et les kombuchas

De plus en plus tendances, ces deux boissons peuvent être faites maison. Epandant, le fait d’en produire soi-même n’empêche pas aussi d’en acheter. La marque belge, "Smile" propose un Kombucha agrumes houblon acide et un peu amer délicieux.

Les concentrés de gingembre et de citron

Les concentrés comme Gimber, Ginger Jack, Liquid Sensation etc. sont à mélanger dans l’idéal avec de l’eau plate ou pétillante et de temps en temps avec jus de fruits ou soda. Ces marques vous proposent sur leur site de nombreuses idées de cocktails. Cependant, ce sont des cocktails riches en sucres et donc, riches en calories. Ne buvez pas cela tous les soirs.

Les spiritueux sans alcool

Tels que Seedlip ou encore Nona, un gin belge sans-alcool bluffant.

Les bières sans alcool

Cette innovation ajoute une toute nouvelle catégorie dans l’univers florissant des boissons sans alcool. La Duvel 0% fait son succès.