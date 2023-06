"C’est inadmissible qu’une société génère de la pauvreté à travers le travail !" s’indigne-t-elle. "Quand on appauvrit les gens qui vont travailler, on crée un schisme dans une société. Mais on doit aussi continuer à garantir une sécurité sociale forte parce que ceux qui émargent aux autres revenus ne sont pas la cause de la réalité des travailleurs pauvres. Les causes sont ailleurs. Elles sont dans une justice fiscale avec une redistribution fiscale où les plus larges épaules sont mises à contribution."