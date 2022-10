Moins de vaisselle, moins d’énergie : cuisinons dans un plat !

► Préchauffez le four à 190 °C.

► Sortez le tronc des pommes avec une foreuse à pommes et coupez-les en tranches d’un cm. Coupez les poivrons en 2, épépinez et coupez en cubes. Lavez les pommes de terre et coupez-les en morceaux de 2 à 3 cm.

► Ecrasez les saucisses au milieu entre pouce et index et tournez-les sur elles-mêmes afin de former des nouvelles saucisses. Partagez tout dans un grand plat au four.

► Faites fondre le beurre dans une poêle ou au micro-ondes avec du thym et laurier et brossez le mélange par-dessus. Salez et poivrez et enfournez pendant 25 minutes.

► Piquez dans les pommes de terre pour vérifier la cuisson, si elles sont cuites le reste le sera aussi.

Bon appétit !

