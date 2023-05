Moins de vaches pour le climat ? Le monde de l’élevage accuse le coup.

"Les politiques commerciales et alimentaires doivent […] suivre pour encourager la réduction de la consommation de viande et protéger nos agriculteurs d’importations moins-disantes", estime dans un communiqué l’eurodéputé EELV et paysan charentais Benoît Biteau. Pour lui, la recommandation de la Cour des comptes est "courageuse et réaliste" car "réduire le cheptel de bovins en Europe est un impératif climatique".

Les professionnels de l’élevage comptent beaucoup sur l’innovation (notamment des additifs alimentaires qui limitent la production de méthane par les vaches) pour alléger le bilan carbone de la viande rouge et du lait. Mais selon les experts, cela ne dispensera pas d’une baisse de la taille du cheptel.