Moins de pommes, mais plus de poires belges cette année

La récolte de pommes en Belgique cette année devrait livrer près de 15% de volume en moins que l’année précédente, au contraire de celle des poires qui s’annonce en hausse de près de 20%, selon les prévisions pour la Belgique de la World Apple and Pear Association (WAPA), publiées dans le magazine sectoriel flamand Fruit.

Les volumes devraient tourner autour des 203.000 tonnes de pommes et 412.000 tonnes de poires. À l’échelle européenne, on se dirige vers une baisse de 300.000 tonnes de pommes pour la transformation, ce qui pourrait entraîner une hausse des prix. Une récolte de poires plus faible est également attendue au niveau européen, à l’exception des pays du Benelux. C’est surtout la Belgique, avec sa récolte importante, qui déterminera le prix de départ.