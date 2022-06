Moins de pollution, croissance de la faune et de la flore : la situation environnementale s'améliore en mer du Nord

En 2015, sur la totalité des navires qui étaient contrôlés, 16,7% dépassaient les normes d’émission de soufre. En 2020 ce chiffre a été divisé par 4 pratiquement avec 3,9% de contrevenants dépassant les normes. L’année dernière le pourcentage est remonté au-delà de 5%. Un résultat à nuancer puisque "le nombre de dépassements flagrants a continué à diminuer en 2021. L’augmentation est due à une hausse du nombre d’infractions mineures". Par ailleurs, "l’augmentation du prix du diesel à très faible teneur en soufre l’année dernière pourrait être une explication. Pour des raisons économiques, certains navires continuent plus longtemps à naviguer au diesel à haute teneur en soufre – autorisé en dehors de la zone SECA (Sulphur Emission Control Area) – avant de s’engager dans le processus de conversion".

Les statistiques indiquent aussi que les navires transitant par des routes internationales, et donc plus loin en mer, ont des émissions de soufre plus élevées que les navires plus proches de la côte.

Quant aux porte-conteneurs, ils dépassent plus souvent les normes d’émission que les pétroliers, explique-t-on au cabinet du ministre.