Moins de nouvelles routes, plus d’entretien… et des dizaines de projets à finaliser dans les 5 ans : le programme ambitieux de la Wallonie

Quelle est l’ambition pour la Wallonie ? Comment se dessine l’avenir des Wallons ? Elio Di Rupo, le ministre-président de la Wallonie était l’invité de Matin Première. À quelques mois des prochaines élections, il a fixé ses priorités pour sa dernière année de législature à la tête du gouvernement.

Et c’est clairement le Plan de relance qui va occuper l’énergie du gouvernement wallon, un plan de 7 milliards d’euros pour lequel l’Europe intervient à hauteur de 1,2 milliard. C’est LA priorité du ministre-président et de son équipe. "Il y a là énormément de projets, confirme le numéro un wallon. Ça a démarré, mais ça prend du temps. Il y a des procédures, on tente aujourd’hui d’accélérer, d’aller le plus loin possible. Et c’est un travail que nous faisons en commun, pour l’essentiel, avec les syndicats, les patrons, les représentants du monde de l’environnement. Et ce n’est pas uniquement des consultations, c’est véritablement une implication, une co-construction. C’est une première, vraisemblablement une première internationale où on voit à la fois le monde patronal, le monde syndical, le monde de l’environnement s’impliquer très concrètement pour le redressement d’une région avec le gouvernement. On doit aller le plus loin possible durant la législature et ne pas se laisser emporter par les élections et la campagne électorale.