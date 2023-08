466 romans vont paraître lors de cette rentrée littéraire 2023. C’est tout simplement le nombre le plus faible de tout le 21e siècle. Un tiers de moins que les 700 sorties records de la rentrée littéraire de 2010.

Est-ce une bonne ou mauvaise nouvelle pour les libraires ?

Dans la librairie indépendante Twist, à Ottignies, Isabelle Delhaye ne voit pas du tout le phénomène d’un mauvais œil : "Ce n’est que du positif ! Pour les lecteurs, les maisons d’édition et les libraires."

La sélection est réduite, mais plus qualitative selon la libraire :"Toutes les maisons d’édition nous ont dit qu’elles voulaient resserrer leur catalogue pour pouvoir mieux défendre les livres qui sortent. Et puis, économiquement, elles n’ont pas trop eu le choix de prendre cette décision. Le prix du papier a énormément augmenté et cela coûte donc plus cher de produire des livres qui ont moins de chance de marcher". La maison d’édition l’Iconoclaste a même fait le choix de ne sortir que trois titres pour cette rentrée littéraire.

Au sein de la librairie Twist, seules trois personnes lisent et sélectionnent les romans qui seront exposés. Ensemble, ils et elles ont lu une quarantaine d’ouvrages de la rentrée littéraire, soit moins d’un dixième des sorties : "466 livres, cela reste énorme pour des libraires indépendants ! Mais c’est vrai que c’est plus facile de faire des choix que les années précédentes. On a moins peur de passer à côté de quelque chose."

Même son de cloche positif du côté du Syndicat des Libraires Francophones de Belgique : "Les éditeurs ont vraisemblablement publié moins de livres inutiles, même si ce terme est un peu dur", explique Gaëlle Charon, déléguée générale du syndicat. "Parfois, les éditeurs sortent des livres qui n’en valent pas la peine. Là, il semblerait que ce qui est sorti soit de qualité, mais par conséquent, les libraires se retrouvent quand même avec beaucoup de livres sélectionnés ! Il n’y aura donc pas moins de livres en librairie, mais le travail en amont est peut-être un peu moindre."