Moins de neige, plus de soleil... Le réchauffement climatique pourrait-il avoir des avantages ?

Une autre conséquence négative est sanitaire. Certes, des hivers plus doux peuvent limiter les décès dans les catégories les plus fragiles de la population, comme les personnes âgées. Mais les mêmes personnes qui sont sensibles au froid sont aussi potentiellement les plus vulnérables aux fortes chaleurs. Avec le réchauffement climatique, selon l’Agence Européenne de l’Environnement, les décès estivaux devraient être cinq fois supérieurs aux morts hivernales évitées.

Enfin, un milliard d’êtres humains habite à proximité des côtes : les migrations massives dues à l'inondation des zones côtières provoqueront des perturbations dans le logement, dans les transports, dans la gestion de l’énergie et pourraient même déstabiliser nos économies et nos sociétés.

En conclusion, même si le vin belge pourrait être de plus en plus plaisant à boire, la joie d’en déguster une bouteille ne nous fera en rien oublier les nombreux et bouleversants inconvénients du réchauffement.