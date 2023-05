Moins de marsouins et de phoques morts échoués en Belgique en 2022.

En 2022, 45 marsouins et 54 phoques morts se sont échoués sur les plages belges de la mer du nord, selon le nouveau rapport de l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique (IRSNB) communiqué jeudi.

Si relativement peu de marsouins se sont échoués en 2022 (45, nombre le plus bas depuis 2004), l'IRSNB précise que selon les relevés aériens effectués au-dessus de la partie belge de la mer du Nord en mars et en octobre, on estime le nombre de marsouins communs à respectivement plus de 11.000 et plus de 2000. "En mars, il s'agissait du troisième plus grand nombre de marsouins depuis le début des relevés en 2009", souligne l'institut.