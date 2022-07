Sur les six premiers mois de l'année, 1.618 travailleurs ont été concernés par une annonce de licenciement collectif en Belgique, selon les dernières données du SPF Emploi. C'est moins que les premiers semestres des années précédentes.

On parle de licenciement collectif quand au moins 10 travailleurs sont concernés pour une entreprise en comptant entre 20 et 99, au moins 10% des effectifs pour une société de 100 à 299 travailleurs ou au moins 30 pour les plus grandes entreprises.