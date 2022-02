Moins de déchets et de pollution : une crèche liégeoise accepte les langes réutilisables

À Liège, une crèche accepte désormais les bébés qui portent des langes lavables. Le but est de limiter la production de déchets.

La crèche "Le P'tit Campus" se lance dans une démarche écologique en acceptant les langes lavables. Elle accueille 28 enfants sur le site de la Haute Ecole Libre Mosane et quatre d’entre eux y portent dorénavant ces langes réutilisables.

Maddy Lamborelle est puéricultrice au "P'tit Campus" et gère au quotidien ces langes plus respectueux de l’environnement : "Le parent, le matin, m’amène les langes réutilisables dans le sac, avec un sac de langes sales dans lequel je mettrai les langes une fois souillés. Et c’est tout en fait. Comme un lange normal, je change le lange quand il y a besoin. Et puis rien de particulier. On a juste une petite lingette à mettre à l’intérieur, au cas où l’enfant va à selle pour protéger un petit peu et faciliter le lavage le soir pour les parents".