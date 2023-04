Moins de crédits hypothécaires octroyés depuis le début de 2023 : pourquoi et quelles conséquences pour les Belges ?

Faut-il s’inquiéter du recul du nombre de prêts hypothécaires accordés ces derniers mois ? En France, ce phénomène a amené "Bercy", le ministère de l’Economie et des Finances, à envisager de faciliter l’accès aux crédits hypothécaires. Le projet consisterait à permettre d’emprunter plus que ce qui est actuellement autorisé. Depuis 2022, les banques doivent veiller à respecter certaines règles. Les ménages ne peuvent plus consacrer plus de 35% de leurs revenus nets au remboursement d’un prêt hypothécaire. Il n’est pas non plus possible de s’endetter pour plus de 25 ans, sauf dans de rares exceptions.

Le gouvernement français envisagerait de modifier ces critères. Cependant, la Banque de France vient d’émettre un avis dans lequel elle se montre défavorable une réforme de ce type. "Ceci risquerait de pousser nombre de ménages vers des situations de surendettement à durée longue et taux plus hauts. Ce serait le plus mauvais moment pour le faire, alors que l’endettement des ménages français, à 66% du PIB, est déjà supérieur au reste de la zone euro et à tous nos grands voisins", conclut la Banque de France.

Être prudent avant de toucher aux règles en vigueur en matière d’octroi de crédit, c’est aussi l’avis de Mikael Petitjean. "Quand le politique donne un blanc-seing au secteur financier concernant l’octroi de crédits, il ne faut pas non plus s’étonner si, dix ans après, il y a une bulle qui éclate et qui fait beaucoup de dégâts", "donc, je me méfie quand le politique se mêle d’essayer de durcir ou ne pas durcir les conditions de crédit et les conditions d’octroi de crédit", explique Mikael Petitjean.