Moins de constructions à Andenne : la Ville va élaborer une carte des zones inondables et limiter les permis d’urbanisme

Il existe pourtant déjà une "carte de l’aléa d’inondation" éditée et mise à jour tous les six ans par la Région wallonne, qui informe sur les risques d’inondation, et peut notamment aider les Communes dans leurs politiques urbanistiques. "Sauf que cette carte est très peu fiable, avance Claude Eerdekens, le bourgmestre d’Andenne. De zones qui ont été inondées en juillet, comme une partie de la vallée du Samson, ne sont pas considérées comme inondables, alors que d’autres qui ne sont jamais inondées, comme la rue des Roseurs, sont reprises comme inondables." L’étude que va commander la Ville devra donc passer en revue tout le bassin hydrologique d’Andenne, tant au nord qu’au sud de la Meuse. Et une attention particulière sera portée aux nombreux petits cours d’eau qui se jettent dans le fleuve. "Nous aimerions savoir ce que nous devons faire pour ne pas aggraver la situation. Il faudra notamment, peut-être, temporiser les investissements immobiliers sur les hauteurs, car cette artificialisation peut noyer les riverains en contrebas."

Très concrètement, la cartographie servira d’outil au service urbanisme pour d’octroyer ou non les permis d’urbanisme, en fonction des zones concernées. "Cet outil va aboutir à beaucoup de refus de permis.", a indiqué Claude Eerdekens au conseil communal.