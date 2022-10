Moins de chauffage, moins d'éclairage, les commerçants tentent de faire baisser la facture énergétique

C'était une demande de Comeos - la fédération du commerce - à ses membres : baisser le thermostat pour arriver à 19 degrés et éteindre les vitrines une heure après la fermeture. Elle entre en application ce weekend. En agissant de la sorte, les commerçants pourraient voir baisser leurs factures d'environ 10%.

Les mesures semblent bien accueillie. Chacun les adoptent en fonction de ses besoins spécifiques: un magasin de lingerie n'a pas les mêmes contraintes, en termes de température, qu'un commerce de produits frais. Mais l'extinction de l'éclairage pose des questions de sécurité. Gauthier Salpeteur, opticien à Namur, avait tenté la formule il y a quelques années avec un résultat catastrophique : "On a eu trois fois la vitrine cassée en six mois donc maintenant on laisse la lumière allumée."

De nombreux magasins ont même anticipé ces mesures, par bon sens mais aussi pour être en adéquation avec la population.