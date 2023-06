Moins de bus aux Bons Villers : le bourgmestre lance une pétition

Pour protester contre ce projet, le bourgmestre des Bons-Villers Mathieu Perin a lancé une pétition. Pour lui, ces changements constituent un non-sens à l’heure où on encourage à prendre les transports en commun. "Ce que je reproche surtout, c’est qu’on a augmenté le nombre de kilomètres sur l’arrondissement de Charleroi pour les mettre dans des zones urbaines, pour faire des trajets entre Charleroi-Central et l’aéroport et entre la gare de Luttre et l’aéroport. Je n’ai pas de soucis qu’on augmente ces lignes, mais pas au détriment des Bons Villersois", explique-t-il.

Du côté de l’AOT, on nous précise que pour l’heure rien n’est décidé. Une enquête publique va avoir lieu dans les prochains mois afin de concerter les élus et les citoyens. Parmi les solutions envisagées, il y a la mise en place de lignes de bus à la demande.