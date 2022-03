Moins de béton, plus de verdure: la ville de Wavre veut réaménager la place Henri Berger pour la rendre plus conviviale

La place Henri Berger est un lieu stratégique de la mobilité à Wavre. Située devant la gare ferroviaire, elle sert également de gare des bus et un point mob y sera un jour installé. Mais cette place, recouverte d’asphalte et de pavés, fait peine à voir. Il n’y a quasiment plus de commerces et d’Horeca, pas de banc pour s’asseoir, hormis dans les abribus. Un lieu de passage sans charme et sans convivialité.

"C’est une catastrophe, regrette Ignace, le patron de la librairie. Ca fait des années qu’on attend que ça change. Il y a beaucoup moins de commerces qu’avant, il y a eu beaucoup de travaux et rien n’est vraiment adapté, notamment pour les piétons. Il n’y a pas de passage clouté, on ne sait pas où traverser. Et la circulation n’aide pas."