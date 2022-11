Moins de 50% de Anglais et des Gallois se considèrent encore comme chrétiens, une première

Londres reste la région la plus diversifiée sur le plan religieux, à l'inverse du sud-ouest de l'Angleterre où à peine 3,2% de la population suivent une autre religion que le christianisme.

"L'époque à laquelle beaucoup de gens dans ce pays se considéraient automatiquement comme chrétiens est révolue", a réagi l'archevêque de York, Stephen Cottrell, précisant n'être pas surpris, mais considérer ces résultats comme "un défi pour faire connaitre le Christ aux gens".

Stephen Evans, le président de la société nationale laïque (National Secular Society) a appelé à réformer certaines pratiques en Angleterre et au Pays de Galles, telles que la prière quotidienne dans les écoles et au Parlement, qui sont, selon lui, "toutes inappropriées, désespérément dépassées et ne reflètent pas le pays dans lequel nous vivons réellement".