Moins d’un déchet en plastique sur deux est recyclé en Belgique : comment l’expliquer ?

On peut aussi acheter ses produits en vracs ou en version solide. En parallèle, des solutions innovantes apparaissent. Certaines petites entreprises comme la marque française 900.care travaillent sur ce sujet. Leur concept ? Un bâtonnet de produits actifs, vendu avec une bouteille réutilisable. On la remplit d’eau du robinet de chez soi, on jette le bâtonnet dedans et au bout de quelques heures, cela devient un gel douche.

Dans un gel douche, il y a 90% d’eau et ça m’a paru complètement absurde de dire qu’on transporte de l’eau qui voyage sur des kilomètres et des kilomètres et qui est emballée dans une bouteille de plastique qu’on utilise une fois et qu’on jette", explique Aymeric Grange, fondateur de la marque. Ce principe de bâtonnets solubles à dissoudre dans l’eau existe pour plein de produits différents et est proposé par différents acteurs. Selon le fondateur de 900.care, une famille de quatre personnes qui utilise l’ensemble de sa gamme peut économiser jusqu’à 5 kilos de déchets plastiques par an.

Ces produits coûtent souvent un peu plus cher. Mais leur prix pourrait diminuer s’ils étaient produits à grande échelle. Mais pour cela, il faut que les grands acteurs participent à ce changement. Et pour l’instant, mis à part quelques initiatives, l’industrie ne semble pas encore prête.