Moins d’étudiants dans les écoles hôtelières à cause de la pandémie

Le métier de cuisinier fait-il encore rêver ? Il y a quelques années, la profession avait le vent en poupe avec les émissions style "top chef". Aujourd’hui le secteur a du mal à attirer les jeunes. Beaucoup d’écoles hôtelières enregistrent une baisse du nombre d’inscriptions : -30%, -50% voire plus pour certains établissements en région de Charleroi.

L’HoReCa est l’un des secteurs les plus touchés par la pandémie. Visiblement ça refroidit les ardeurs " la cuisine est ma passion depuis toujours" confie Nicolas, un étudiant en 5e à l’école hôtelière de Marcinelle " j’ai eu une grosse période de tout l’an passé. Je me suis demandé si, au final, je ne devrais pas me tourner vers autre chose. Mais la passion me pousse à encore être dans la restauration. On est très inquiet, mais on espère qu’il y aura du changement bientôt."

La direction et les professeurs de l’école hôtelière de Marcinelle ne se font pas trop de soucis. Pour eux, l’HoReCa a encore un bel avenir devant lui " la pandémie va s’estomper un jour" se rassure la directrice Laurence Duvivier " l’avenir n’est pas fermé, au contraire ! Les gens ont besoin de retrouver une vie sociale. Et dans l’hôtellerie, qu’est-ce qui n’est pas social ?"

Le secteur de la restauration semble d’ailleurs sortir un peu la tête hors de l’eau. En tout cas, pas mal d’établissements recherchent de la main-d’œuvre "quand on leur demande s’ils recherchent un stagiaire, ils disent oui tout de suite !" explique Noël, l’un des enseignants "avant la pandémie, beaucoup de restos refusaient car ils n’avaient pas le temps d’encadrer un jeune."

Le métier de cuisinier et celui de serveur se trouvent sur la liste 2021 du Forem des métiers en manque de main-d’œuvre.