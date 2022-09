Moins chaud ou plus cher ? La hausse du prix des énergies impacte les piscines publiques

À Neupré, la commune fait tout l'inverse. L'entrée à la piscine communale chauffée au mazout voit ses tarifs augmenter.



"Une piscine publique comme la piscine de Neupré, explique Charles-André Verschueren, Échevin des sports, c’est un peu près 80.000 litres de mazout par an. Au mois de janvier ou de février, quand il fait très froid, ce sont presque 500 litres de consommation de mazout par jour. Pour faire face à cette augmentation des coûts, on avait deux possibilités : diminuer les dépenses et les consommations énergétiques ou augmenter les recettes. On a fait le choix de travailler sur le prix et pas sur le subside communal. Le prix d’une entrée publique est de 3.90 euros alors qu’il était de 3.5 euros par le passé".



La volonté est de conserver un certain confort pour les clients. On laisse la piscine à 28°.



"On a déjà fait des tests, étaye l'échevin. Quand on veut diminuer la température sans en informer les gens, ne serait-ce que d’un demi-degré, on reçoit des coups de téléphone de la part de dizaines de gens qui se plaignent. Un demi-degré peut représenter 3 à 4 % d’économie d’énergie. C’est très peu par rapport à l’augmentation des prix qu’on a connu et cela a un impact sur le confort d’utilisation".