Moins chaud mais plus nuageux ce vendredi

Cet après-midi, les nuages resteront nombreux et ils pourront toujours laisser tomber quelques gouttes dans les régions à l’est de Bruxelles. Mais donc le temps restera généralement sec. Des éclaircies plus larges perceront la couche nuageuse au nord du sillon Sambre-et-Meuse. Il ne fera pas trop chaud et nous retrouverons des températures de saison, avec des maxima de 21°C à la côte et dans les Hautes Fagnes, 22°C à Saint-Hubert, 23 à 24°C sur une large bande centrale et dans l’extrême sud du royaume.