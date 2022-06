Moins chahuté pour ce week-end

Samedi, une perturbation arrivera par l’ouest dès le matin. Les nuages de plus en plus nombreux s’accompagneront de faibles pluies. Ces précipitations progresseront lentement vers le centre et en fin d’après-midi, elles vont s’intensifier. L’est de la Belgique pourrait donc rester au sec. Les maxima bougeront peu et varieront de 20 à 25 °C.

Dimanche, quelques précipitations résiduelles s’attarderont sur le sud-est du pays, ailleurs, cela s’annonce assez lumineux. Les températures maximales seront comprises entre 19 et 24 °C.

Lundi, on attend à nouveau des averses voire des orages sur le sud et l’est. Les autres régions bénéficieront d’un temps sec et ensoleillé. Max de 19 à 25 °C.

Ensuite, le soleil devrait s’imposer et les températures grimper pour mardi et mercredi avant une nouvelle dégradation orageuse en fin de semaine mais on vous en reparlera en temps utile.