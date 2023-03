Moine capucin, balayeur de rues, député et sénateur: Germain Dufour n'est plus

C'est un personnage hors du commun qui s'est éteint ce jeudi à l'âge de septante-neuf ans: Germain Dufour a sans doute été le plus atypique des prêtres ouvriers du diocèse: moine capucin devenu balayeur de rue, puis parlementaire, c'est l'homme d'un combat, la lutte contre les exclusions, toutes les exclusions, comme lorsqu'ils participe à un office pour la reconnaissance des homosexuels dans l'église catholique. Un engagement qui va aller jusqu'à une bénédiction nuptiale d'un mariage gay. Mais c'est surtout contre le sans-abrisme qu'il va s'investir, avec un refuge dans le quartier liégeois de Pierreuse. C'est le vote d'une loi sur le vagabondage qui le pousse à entrer en politique. Plusieurs fois élu du parti écologiste, il a été tour à tour conseiller communal, député, sénateur. Et lorsqu'au fil des scrutins, il perd ses mandats, il tente de mettre sa notoriété, et sa longue figure christique, au service des communistes puis du groupe local VéGa, mais sans grand succès. C'est comme curé d'une paroisse hennuyère qu'il achève un parcours qui a parfois flirté avec des parfums de scandale, mais toujours dans la volonté de servir les plus pauvres de ses frères humains.