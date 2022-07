Mohammed Salah et son influence pharaonique à Liverpool contre l'islamophobie

Salah a donc le pouvoir "d’ouvrir les gens à une réflexion différente sur l’Islam", peut-on lire sur le site de la BBC. Le professeur Grant Jarvie, co-auteur de l'étude pour l'Université d'Edimbourg, explique : "Nous avons été surpris - pas tant de l'impact de Mohamed Salah – parce qu’avec ce genre d'études, vous obtenez normalement un mélange de critiques positives et négatives. Ici, de manière générale, les gens étaient surtout positifs à propos de Salah sur et en dehors du terrain."

Les chiffres sont aussi significatifs, l'étude démontre que les crimes haineux dans la région de Liverpool ont chuté de 16% depuis que Salah est à Liverpool, et les fans des Reds ont réduit de moitié leur taux de publication de tweets anti-musulmans par rapport aux fans des autres clubs de Premier League.

Selon Jarvie, l'attaquant démontre que "le sport peut être un bon facilitateur des relations culturelles". Mo Salah est donc une arme létale sur le terrain, une arme de choix contre l’Islamophobie en Angleterre, et globalement partout dans le monde. Le Pharaon porte la marque des plus grands, être influent positivement sur et en dehors des pelouses.