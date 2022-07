Mohammed ben Salmane dîne à l’Elysée : le retour d’un "paria" à la table de chefs d’Etats européens

Et Hatice Cengiz ajoute : "L’envolée des prix de l’énergie à cause de la guerre en Ukraine ne peut justifier qu’au nom d’une prétendue realpolitik, on absolve le responsable de la politique saoudienne envers les opposants politiques qui mène à leur mise à mort, comme ça a été le cas pour Jamal".

Agnès Callamard aussi s’indigne. La Secrétaire générale d’Amnesty international, interviewée par la RTBF, est aussi ancienne rapporteure spéciale de l’ONU sur les exécutions extrajudiciaires. A ce titre, elle avait enquêté sur l’assassinat de Jamal Khashoggi. Elle dénonce cette rencontre à l’Elysée.

"Il s’agit là d’une vraie réhabilitation de Mohammed ben Salmane, le prince meurtrier d’Arabie saoudite. Amnesty international ne conteste pas le devoir de la France et d’autres états d’entretenir des relations économiques avec d’autres Etats. Mais là, on déroule le tapis rouge à un prince héritier qui s’est montré, par le passé et même au présent, responsable des pires répressions dans son pays et coupable d’avoir commandité le meurtre d’un journaliste, c’est quelque chose que l’ensemble de la communauté internationale reconnaît, y compris le Président Macron ! C’est une chose d’entretenir des relations économiques, c’en est une autre de dérouler le tapis rouge pour un prince meurtrier".

Le changement de ton si rapide, de l’ostracisme aux petits fours, n’aidera pas l’Union européenne à consolider l’image de gardienne des valeurs démocratiques et des droits humains qu’elle aime se donner sur la scène internationale.