Mohamed Ali : quelle a été l'influence de Malcolm X sur le début de la carrière du boxeur ?

Le 23 février 1954, au cœur du quartier noir de Louisville dans le Kentucky aux États-Unis, Cassius Marcellus Clay, un jeune noir de 12 ans est très en colère. On lui a volé son vélo rouge et blanc. Il se rend au commissariat pour déposer plainte et raconte à l’officier de Police son intention de retrouver le voleur. Le jeune Cassius ne le sait évidemment pas, mais ce jour-là, il a rendez-vous avec son destin…

Joseph Martin, le policier en question, commence par sourire en voyant ce jeunot prêt à en découdre. Il lui dit qu’il ferait mieux de commencer par apprendre à boxer avant d’aller se battre avec le premier venu.

Voyant le gamin très énervé, il rajoute qu’il est même disposé à lui donner des cours, vu qu’il est lui-même entraineur et que le sous-sol du commissariat est une salle de boxe.

Quelques semaines d'entraînement plus tard, le jeune Clay monte sur le ring et remporte la première d’une très longue série de victoires, en appliquant déjà à la lettre la tactique prônée par ce premier mentor : 'voler comme un papillon et piquer comme une guêpe'.

Sans aucun doute, la légende du futur Mohamed Ali a commencé à s’écrire suite à cette rencontre.

Quelles techniques utilisait-il pour terrasser ses adversaires pendant des années ? Quelle a été l'influence de son ami Malcolm X au début de sa carrière ? De ses phrases coup de poing à ses combats mythiques, retour sur le parcours aussi percutant que fulgurant de la plus grande star de l'histoire de la boxe dans L'Heure H. Une histoire marquée par un combat contre le ségrégationnisme, qui n'a laissé personne indemne.