Modernisation du marché du travail : conférence de presse de présentation de l’accord en direct

Le gouvernement, en comité restreint, s’est mis d’accord lundi soir sur un ensemble de mesures devant permettre de moderniser le marché du travail.

Ce mardi, à 9h15, le gouvernement présentera, en conférence de presse, les détails de cet accord.

Les réformes prévoient d’offrir plus de flexibilité aux travailleurs. Concentrer les heures de travail sur quatre jours par semaine, par exemple, pour dégager un jour de repos hebdomadaire supplémentaire ou encore travailler plus une semaine et moins une autre font partie des réformes approuvées par le kern.

Un cadre est aussi prévu pour le travail en soirée, en particulier pour le personnel du secteur de l’e-commerce et de la logistique.

Il est aussi question de l’accompagnement en cas de licenciement.