La TNT est un moyen populaire et gratuit de recevoir des programmes télévisuels et radiophoniques en Belgique grâce à la diffusion numérique via les fréquences hertziennes terrestres. Actuellement, la RTBF assure la diffusion de la TNT sur le territoire de la Fédération Wallonie-Bruxelles, proposant un bouquet comprenant les 3 chaînes TV de la RTBF (La Une, TipiK, La Trois) et le BlickPunt de la BRF ainsi que 5 radios de la RTBF (La Première, VivaCité, Tipik, Classic21, Musiq3) et la radio BRF1.