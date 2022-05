Moderat : "C’est peut-être le meilleur album que l’on ait pu faire"

Dans More D4ta, le trio a voulu faire infuser une dimension dénonciatrice, même s’ils ne se voient pas en prophètes. Du titre à la pochette, on sent qu’ils pointent du doigt un monde qui s’effondre. Toujours plus d’informations, toujours plus de démesure, toujours plus de conflits, d’injustice et de stupidité. "Je pensais que le genre humain tendait vers une évolution, mais en réalité ça va être de pire en pire", déplore Gernot en pensant au monde qui l’entoure. Cette sensation de surenchère constante de l’information a été accélérée durant la pandémie, les mettant face au constat que le monde devenait absurde face à l’affluence des nouvelles technologies, de l’avènement du digital, de la numérisation à outrance… "Les gens devraient un peu plus douter des technologies", selon Sascha, "Elles sont devenues des parties tellement importantes de notre vie, surtout durant la pandémie. Et ça ne va pas en s’améliorant." Actif depuis le début des années 2000, le groupe a eu l’occasion de voir la transition s’opérer. "Au début, on avait MySpace, où l'on pouvait mettre tout ce qu’on voulait et nos fans étaient enchantés. Maintenant, on a des réunions avec nos community managers qui nous proposent de poster quelque chose à une telle minute plutôt qu’à une autre car c’est la meilleure pour toucher telle ou telle audience. Il n’y a plus aucune innocence, ce n’est que du business."