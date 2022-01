Mode: les quartiers les plus emblématiques de Bruxelles ont désormais leurs t-shirts

Que vous soyez d'Ixelles, de Molenbeek de Jette ou de Schaerbeek, revendiquez fièrement l'appartenance à votre commune en portant un t-shirt stylé mais surtout "Made in Brussels"!

Si vous aimez la mode, les illustrations et Bruxelles, vous devriez aimer la start-up “Shirts in Brussels”! Cette marque 100% bruxelloise a choisi de représenter les plus beaux quartiers de Bruxelles et leurs spécificités sur une série de t-shirts originaux. "Sur le t-shirt de la commune de Jette par exemple, on peut voir un clin d'oeil à Magritte, à la grotte Ave Maria et à la Place Miroir. Il est aussi écrit 'Jette un coup d'oeil' et visuellement sur le t-shirt on peut voir un seul oeil jetté." explique Kwinten Lambrecht, le créateur de "Shirts in Brussels". Les illustrations ne manquent effectivement pas d'humour!

Cette idée, Kwinten l'a eue lors du premier confinement. "Pendant le lockdown, j'ai eu comme tout le monde, plus de temps pour réfléchir et pour me promener. J'ai en quelque sorte redécouvert mon quartier à Forest: son architecture, sa nature, sa diversité! J'ai eu l'idée de faire des t-shirts qui représenteraient chaque quartier."

Pour réaliser ces différents visuels, Kwinten s'est adressé à des artistes locaux. Pour l'instant, ils sont 5 au total à participer au projet. Parmi eux, Delphine Frantzen, illustratrice vivant près du parc Josaphat, à Schaerbeek: "C'est génial parce que les t-shirts ouvrent la discussion, ça réunit. L'autre jour, je le portais dans le bus et on m'a demandé 'Il vient d'où votre t-shirt'? J'ai alors expliqué que je l'avais dessiné moi-même et on a ainsi continué à discuter". Parmi les autres illustrateurs, il y a Ben Gijsemans et Bram Algoed. Kwentin est encore à la recherche de nouveaux illustrateurs prêts à faire découvrir leurs jolis quartiers. Si c'est votre cas, n'hésitez pas à entrer en contact avec “Shirts in Brussels”, et peut-être que le prochain t-shirt de la collection sera l'une de vos créations!

En plus de mettre à l'honneur des artistes bruxellois, Kwentin a veillé à ce que la production soit locale et eco-responsable: les t-shirts sont sérigraphiés ici, dans un atelier bruxellois et sont produits en éco-coton par une marque membre de la Fair Wear Foundation. La production des t-shirts reste limitée et la livraison se fait majoritairement à vélo. Les communes remportant le plus de succès jusqu'à présent sont Schaerbeek et Forest. Ces deux modèles ont été réédités car ils ont rapidement été soldout.

Sur le site de "Shirts in Brussels", les illustrateurs partagent aussi des bons plans et anecdotes au sujet de leur commune. Saviez-vous par exemple que René Magritte s'était marié à Saint-Josse? C'est l'illustratrice Malyqa qui vous en parle ici!

