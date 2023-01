Mode : les bons réflexes pour faire des bonnes affaires sans nuire à la planète.

Les soldes d'hiver se tenant très tôt dans l'année, ils correspondent souvent avec la volonté - pour certains en tout cas - de faire un grand tri dans ses armoires. Une étape primordiale pour déterminer avec le plus grand soin si les vêtements qui s'y sont installés au fil des années sont utiles, portables, abîmés, voire totalement hors d'usage. Une fois le rangement effectué et les pièces non nécessaires affectées au recyclage, au don, à la vente ou à la réparation, il est plus facile d'identifier ses besoins.

L'objectif principal est de limiter le risque d'achat impulsif et davantage encore celui des achats inutiles.

Pour rendre cette tâche la moins pénible possible, mieux vaut s'organiser et y consacrer (au moins) une demi-journée. Et surtout trier en faisant des piles : "je garde", "je donne", "je vends", "je réutilise autrement" et "je répare", par exemple. Cela permet d'y voir parfaitement clair. Une fois cette lourde besogne effectuée, il convient de faire une liste avec tous les indispensables à acheter, comme pour les courses du quotidien, pour s'y tenir et ne pas être (trop) tenté par des achats superflus.