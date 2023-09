Mode : le couturier Marc Bohan, directeur artistique chez Dior pendant près de 30 ans est décédé à 97 ans

Né à Paris le 22 août 1926, Marc Bohan se passionne dès son plus jeune âge pour le dessin et la mode, encouragé par sa mère qui était modiste. Il entre chez Christian Dior en 1957, chargé de la création des collections à Londres. Sa première collection, "Slim Look", pour le printemps-été 1961, célèbre une femme vêtue sans entraves, les jupes se raccourcissent, le tailleur devient dominant. Collection qui remportera un grand succès. À son départ en 1989, il devient directeur artistique de la maison londonienne Norman Hartnell, jusqu’en 1992. Passionné d’opéra et de théâtre, il a créé de nombreux costumes de scène, collaborant notamment avec Luchino Visconti. Il a obtenu, à deux reprises, le "Dé d’Or", récompense suprême pour un couturier, en 1983 et 1988.