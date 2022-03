Mode féminine : 5 grandes tendances repérées aux défilés à Milan

La soif de confort n'est pas près de s'étancher. Les manteaux oversize tout doux, dans lesquels on s'enveloppe comme on serre son doudou, ont régné en maîtres à Milan.

Versace opte pour un manteau rouge brillant et gonflé à bloc avec ceinture tandis que Philipp Plein choisit la même recette pour un blouson bomber.

Chez Diesel, le roi italien du jean, la femme s'enveloppe de rose poudré et de vert avocat en version XXXXL.

Bottega Veneta, surnommé le Hermès italien, n'a pas hésité à proposer une robe fourreau en peau de nounours, coupée à la perfection.

Et Dolce & Gabbana a porté l'exercice à son sommet avec son metaverse sur podium dessiné par Domenico Dolce and Stefano Gabbana : manteau noir et blanc, chaud et bouclé, fausse fourrure... Cerise sur le gâteau : un manteau-cocon vernis noir qui pourrait se transformer en sac de couchage en un clin d’œil.